Bu kış zor geçecek! Vatandaş kömürü bile torba ile alıyor

Kömür fiyatlarındaki artış vatandaşın alım şeklini değiştirdi. Önceden tonla ve peşin parayla kömür alımı yapan vatandaşlar, şimdi ise torbayla ve kredi kartına 6 taksitle alım yapıyor. Fiyatlardaki yükseliş nedeniyle çevreye daha fazla zarar veren kükürt oranı yüksek kömür satışı da her geçen gün artıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Kömür fiyatları rekor kırıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, geçtiğimiz ay en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömürde yaşanmıştı. Geçen yıl tonu bin 500 TL’den satılan ithal kaloriferlik kömürün tonu 3 bin TL’yi, ithal sobalık kömürün tonu ise 2 bin 500 TL’yi geçti. Yerli kömüre ise son 1 ayda yüzde 25’e yakın zam geldi. Kömür fiyatlarındaki artışın devam edeceğini aktaran sektör temsilcileri, döviz kurundaki artış nedeniyle kömür ithalatının azaldığını yerli kömürün ise piyasaya yeterli miktarda arz edilmediğini belirtiyor. Kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar da tonla değil torbayla kömür alımı yapmaya başladı.

Kâr etmiyor, zarar ediyorlar



İzmir Odun Kömür Satıcıları Odası Başkanı Mustafa Düzyol, “Kömür sıkıntısı var. İthal kömürde fahiş bir fiyat artışı oldu. Önümüzdeki günlerde kömür karaborsaya düşebilir. Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle kömür ithal eden firmaların sayısı azaldı. İthal kömür getirmek isteyen firmalar önlerini göremiyor. Yerli kömür noktasında da devletimiz piyasaya yeterince kömür vermiyor. Çok fazla ücretsiz kömür dağıtımı yapıldığı için biz satıcılara yeterince yerli kömür verilmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle de kömür fiyatları yükseliyor. Sattığımız fiyata kömür alıp satamıyoruz. Yeni mal alamıyoruz. Lojistik maliyetleri de arttı. Kâr etmiyoruz, zarar ediyoruz” dedi

Tonla değil torbayla



Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşın kömür alım şeklinin de değiştiğini aktaran Düzyol, “Peşin para vererek kömür alan nerdeyse yok. Vatandaş, kredi kartıyla 6 taksitle kömür alımı yapıyor. Şu anda vatandaş bir seferde kömür almıyor, zamana yayarak bir alım yapıyor. Eskiden vatandaşlarımız bu aylarda kış aylarında yakacağı kömürü bir seferde alıyordu. Şimdi vatandaş 1,5 ton kömürü tek seferde alamıyor. Torba torba kömür satıyoruz” diye konuştu.

Kalitesiz kömür satışı artıyor



Kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle piyasada kalitesiz ve çevreye zarar veren kömür satışlarının da olduğunu dile getiren Düzyol, “Çevreye daha fazla zarar veren kalitesiz kömür satışları rahatlıkla yapılıyor. Yeterince denetim yok. Bu kalitesiz kömürlerin kullanımı halinde hava kirliliği daha da artacak. Bu kömürlerin kükürt oranı yüksek. Daha önce İzmir’e girecek kömürün kükürt oranı yüzde 2’nin altıda olması gerekiyordu şimdi yüzde 2 yaptılar. Bu kalitesiz kömürde kükürt oranı yüzde 2 bile değil yüzde 5’lerde. Denetim şart” ifadelerini kullandı.