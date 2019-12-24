Bu koşu bitmez

Menemen'de 89 yıl önceki kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki yine unutulmadı.

Kubilay Anıtı'nın bulunduğu Yıldıztepe şehitliğinde düzenlenen resmi törenin ardından binlerce İzmirli soğuk ve yağmurlu havaya rağmen "Demokrasi ve Laiklik" talebiyle yürüdü. Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları ilk olarak resmi törenle anıldı. Kubilay Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışıyla başlayan tören, Yıldıztepe Şehitliğindeki şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Cumhuriyet şehitleri koşusu

Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinlikleri kapsamında sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu"na çok sayıda sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde yarışmayı Turgay Bayram birinci, Ramazan Karagöz ikinci, Murat Emektar ise üçüncü bitirdi. Koşuculara ödüllerini Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış takdim etti. Büyük kadınlar kategorisinde yarışmayı Sebahat Akpınar birinci, Sümeyye Erol ikinci ve Demet Dinç de üçüncü tamamladı. Yarışmacılar ödüllerini Menemen Garnizon Komutan Vekili Rafet Dalkıran'ın elinden aldı. Genç erkekler kategorisinde yarışmayı birinci bitiren Semih Bahar, ikinci bitiren Mahsu n Değer ve üçüncü bitiren Ömer Alaçlar'a ise ödüllerini Başkan Soyer verdi. Genç kadın kategorisinde ise yarışmayı birinci tamamlayan Dilek Öztürk, ikinci tamamlayan Ezgi Kaya ve üçüncü tamamlayan Hasibe Demir'e ise ödülünü Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak takdim etti.