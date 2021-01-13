Bu notu bırakıp, kayıplara karıştı

Karşıyaka'da yalnız yaşadığı öğrenilen 66 yaşındaki Nurgül Özalp kayıplara karıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy mahallesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Nurgül Özalp, 11 ocak günü çalan telefonlara yanıt vermedi.

İki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Özalp'ın evine gelen ve yedek anahtarla eve giren yakınları evde bir notla karşılaştı. 'Allah'a ısmarladık. Siz yaşayın' notunu bulan aile durumu hemen polise bildirdi.

Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Özalp'ı arama çalışmaları başlarken, ailesi ise Özalp'ın hayatından endişe ettiklerini söyledi.