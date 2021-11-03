Bu okulun bahçesinde 4 uçak var!

Bahçesinde 4 eğitim uçağı yer alan İzmir'deki Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulu bitirenlerin havayolu şirketlerinde teknisyen olarak görev alabildiği "Uçak Gövde Motor Bakımı" bölümüyle öğrencilerin tercihleri arasında bulunuyor

Selçuk ilçesinde "Elektrik ve Elektronik Teknolojisi" alanında eğitim vermek üzere 1994'te kurulan, daha sonra "Giyim Üretim Teknolojisi", "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" bölümlerini bünyesine katan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memurlarından Demet Sezen'in adının yaşatıldığı, 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 2012'den bu yana "Uçak Gövde Motor Bakımı Alanı"nda da eğitim veriliyor.

Bu alanda merkezi sınavla öğrenci alan Ege Bölgesi'ndeki tek okul olan lisede, teorik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler bahçedeki "Cessna 172", "Cessna 185" ve iki "Slingsby T67" tipi eğitim uçağında ve uçak bakım atölyesinde uygulamalı eğitimler alıyor.

Öğrenciler, atölyelerde geliştirdikleri model uçaklarla da adlarından söz ettiriyor.

"Havacılık Kulübü" öğrencileri Selman Kızıltoprak, Bayram Akan, Yiğit Ali Akın, İrfan Berk Akbaş ve Anılcan Aykurt, son olarak önceki ay Ankara'da Uluslararası Havacılık Federasyonu öncülüğünde düzenlenen "Tayyar Akça Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası"nda takım olarak Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı.

​​​​​​​Yurt içi ve dışındaki hava yolu şirketleri ve havalimanlarında staj yapabilme imkanıyla okuldan mezun olan öğrenciler, böylece kolay bir şekilde iş bulabiliyor.

Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Elektroniği Öğretmeni İbrahim Uçar, Türkiye'de sadece 17 devlet okulunda uçak bakım alanının bulunduğunu ve bu alanda Ege Bölgesi'ndeki eğitim kurumu olduklarını aktardı. Uçar, 2016'da ilk mezunlarını veren ve 8 sınıfta 240 öğrencinin eğitimini sürdürdüğü alanın en çok rağbet gören bölüm olduğunu vurguladı.

Bölümdeki eğitim kalitesini her geçen yıl artırdıklarını aktaran Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin farklı şehirlerinden sınav kazanıp okulumuza gelen öğrenciler var. Burada uçak bakımla ilgili teorik bilginin yanında günümüzdeki uçaklar üzerinde uygulamalı eğitimler vermekteyiz. Buradan mezun olan çocuklarımız uçak bakım teknisyeni olacak seviyede eğitim alıyorlar. Buradaki eğitimden sonra bir kısım öğrenci lisans eğitimine devam ederken bazı öğrenciler ise havacılıkla ilgili şirketlere başvurup işe başlıyorlar."

Havacılık Kulübü olarak model uçak yarışmasında bu yıl şampiyonluğu elde etmeyi başardıklarını ifade eden Uçar, şöyle dedi:

"Yaklaşık dört yıldır model uçak çalışması yürütüyoruz. Öğrencilerimizle ders dışı saatlerde model uçak tasarımıyla ilgili çalışmalar yapıyor. İlk başta yaptığımız uçaklarla çok başarılı olamasak da zaman içerisinde edindiğimiz tecrübelerle güzel uçaklar ürettik ve Ankara'da her yıl düzenlenen Serbest Uçuş Model Uçak Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 2019 yılında yapılan yarışmada da Türkiye birincisi olduk. Öğrencilerimiz bu yıl 9 Ekim’de yapılan yarışmada yine Türkiye birinciliğini elde etti. Başarıları tabii ki tesadüf değil, kendi çalışmaları, azimleri, takım olarak bir şey ortaya koymaları dolayısıyla oluşan başarı. Umarım ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürürüz."

Öğrenciler umutlu

Uşaklı 12. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Akın da küçüklüğünden itibaren uçaklara ilgisinin olmasından dolayı bu okulu seçtiğini belirtti.

Hedefinin model uçak konusunda milli takıma seçilmek olduğunu aktaran Akın, "Burada eğitimin yanı sıra model uçaklar da tasarlamaya çalışıyoruz. Tasarladığımız ürünlerle 2 yıldır yarışmalara katılıyoruz. Şimdiki hedefim milli takıma seçilip, ülkemi yurt dışında temsil etmek. Buradan mezun olduktan sonra üniversitede uçak onarım ve bakım bölümünü bitirip teknisyen olmak istiyorum. Sonrasında da güzel yerlerde bulunmayı hedefliyorum." dedi.

Ailesi Balıkesir'de yaşayan okulun öğrencilerinden İrfan Berk Akbaş, uçaklarla ilgilenmeyi sevdiğini ve bu alanda ilerlemek istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"9. sınıftan itibaren model uçak tasarlıyorum. Pandemi nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldım. Deneme yanılma yoluyla mesafe almaya çalışıyoruz. Ortalama tasarladığımız uçakları 2 ayda tamamlıyoruz. Bu yıl yarışmada Türkiye birincisi olduk ve çok mutluyuz."