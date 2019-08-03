Bu sezon bitiyor yeni sezona hazırlanalım

Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken Destinasyon İzmir Başkanı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Tercan bir sonraki sezon için çalışmalar şimdiden yapılsın çağrısında bulundu. Turizm ve tanıtıma acilen yatırım yapılması gerektiğini belirten Tercan, "Denizimizi, kumumuzu ve güneşimizi yabancı turiste tanıtmamız lazım." dedi

ÖZEL - Doğancan Bingöl / Türkiye'nin incisi ve gözbebeği olan İzmir'in turizm potansiyelini değerlendirememesi nedeniyle STK'lar önceki yönetime sitem ediyor. Destinasyon İzmir Başkanı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan önümüzdeki yaz sezonunun temellerinin şimdiden atılması gerektiğini aksi takdirde 2020 sezonunun zor duruma düşeceğini belirterek, "5393 sayılı belediye yasasına göre turizm ve tanıtım konusunda ilin ekonomik gelişmişliğinden çöpüne sorumlu oldukları kadar sorumlular. Kanun bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Güzelliklerimizi kullanamıyoruz

İzmir'e gelen yabancı turist sayısının azlığından şikayetçi olan Tercan, şunları söyledi: Bizim amacımız İzmir'e gelen yabancı turist sayısını arttırmak. İzmir'e gelen döviz girdisini arttırmak için çabalıyorum. Deniz, kum, güneş bolca var. Foça, Özdere, Gümüldür, Pamucak sahili ile en güzel turistik mekanlara sahibiz. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük açıkhava çarşısı Kemeraltı İzmir'de bunlardan daha önemlisi uluslararası bir onur olan UNESCO dünya mirası listesine girmiş olan Bergamamız var. Diğer tarafta yine UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş Efes Antik Kenti'miz var. Dünya'nın en önemli kehanet merkezlerinden Klaros Özdere'de. Termal kaynaklarımız Balçova, Çeşme ve Seferihisar'da bolca mevcut. Harika bir havaalanımız var. İzmir'den birçok havayolu kuruluşunun aktarmasız olarak seferi var. Fakat bu saydıklarım olmasına rağmen 17, 18 yılda İzmir Büyükşehir Belediyemiz güzelliklerimizi kullanıp turizm gelişimini arttıramadı.

Fuarlarda etkin rol ihtiyacı

Önceki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşüp önerilerde bulunduklarını aktaran Tercan, "Yıllarca turizmde sınıfta kaldık. Sınıfı geçmesi için bir takım önerilerimizi paylaştık. Bundan sonra İzmir, Berlin Fuarı'nda ve Hollanda Utrecht fuarına çok etkili ve büyük stantlar ile katılması gerekir. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'dan gazetecileri İzmir'e getirip ağırlamak gerekiyor. Onlara bu güzellikleri yaşatarak göstermek ve içselleştirmelerini sağlamak lazım. Fakat bütün bunlara hemen şimdi başlamak lazım." diye konuştu.

Tercan, bir sonraki yaz için şimdiden planlar yapılması gerektiğini söyleyerek, reklam ve tanıtımda bu yazın kaçırılmaması gerektiğini eğer bu sezon çalışmalar başlamazsa 2020 sezonunun kaçırılacağını kaydetti.

Kardeş şehir turizmi önerisi

Kardeş şehirlerin potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tercan, şunları önerdi:

Almanya'nın Bremen şehriyle İzmir kardeş şehir. Yaklaşık 20 yıldır kardeşiz. Ama bu kardeş şehir olmanın gerekleri yapılmamış. Onları burada ağırlayıp gezdirmemişiz. Bremen'in belediye başkanının bu yaz bitmeden burada ağırlamak lazım. Ayrıca Bremen meclis üyelerini de Alman gazetecilerle birlikte ağırlamamız gerekiyor. Denizimizi, kumumuzu ve güneşimizi tanıtmak lazım. Almanya Hristiyan bir ülke. Hristiyan alemine Meryem Ana ve Efes Antik Kentimizi tanıtmamız gerekiyor. Burayı görenin hayran olacağından eminim. Önemli olan bir kere olsun davet edip getirmek. Burayı gezdirdiğimiz insanlar hayran oluyor. Ülkeleri teker teker gezsek ve bir Türk olarak benim şehrim en güzeli deseniz etkisi çok az oluyor. Ama o söylediğiniz insanı bu şehre getirip güzel ağırladığınızda hayran kalacaklarından eminim. İzmir'in hiçbir eksiği yok."