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Bu tesis Foça'ya içme suyu sağlayacak

Bu tesis Foça'ya içme suyu sağlayacak
22 Ocak 2022 Cumartesi 11:20

Foça ve Yenifoça’ya yıllık 11 milyon metreküp içme suyu sağlayacak Musabey İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor. İzmir’in 9’uncu içme suyu arıtma tesisi yaklaşık 85 milyon lira maliyetle inşa ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça ve Yenifoça’nın sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için yıllık 11 milyon metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 65’lik bölümü tamamlanan dev tesisin Mayıs ayında işletmeye alınması planlanıyor.

Tesis yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verecek


İZSU Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda görevli Kimya Mühendisi Başak Ataman, Gerenköy mahallesi Yapalak mevkiinde 51 bin metrekare alanda inşa edilen tesisin, Foça ilçesinin tamamına yani yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandığını belirtti.
Ataman; “Foça’da bulunan 19 adet kuyudan alınacak sular artıma tesisimizde arıtılarak pompalar yardımıyla Foça’nın su şebekesine verilecek. Fiyat farkları dahil yaklaşık 85 milyon lira maliyetle inşa edilen tesisimiz İzmir’in çevre yerleşimlerine kurulan ilk içme suyu arıtma tesisi olacak” dedi.

Etiketler; #tunç soyer #izmir büyükşehir #içme suyu #foça #izmir
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