Bu yıkıma dur deyin

Güzelbahçe’ye yapılmak istenen Go-Kart projesine tepkiler devam ederken, Doğa Hakları ve Çevre’den sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç alana gelerek Başkan İnce ve Güzelbahçelilere destek verdi

Aralarında İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Başkanları ve Güzelbahçelillerle birlikte alana kadar yürüyüp basın açıklamasında bulundu.

Doğa katliamı

Konuyla ilgi Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den bilgi alan Ali Öztunç, yapılan bu yıkıma bir an önce son vermeleri gerektiğini söyleyerek, tüm hukuki mücadelenin takipçisi olacaklarını söyledi. Ali Öztunç, “Belediye başkanımız Mustafa İnce burada yaşanan sorunları detaylı şekilde anlattı. Gerçekleştirdiğimiz 37. Olağan Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini açıklamıştır. Beyannamemizin maddelerinden birinde doğa vardı. Geçmiş nesillerden teslim aldığımız bu doğayı, bu çevreyi, bu ekolojiyi, bu ekosistemi gelecek nesillere aynı şekilde teslim etmemiz lazım. Türkiye’de doğa katliamları çevre katliamları yıllardır yapılıyor ancak hiçbir dönem de AKP döneminde olduğu kadar doğa katliamı olmamıştır. AKP döneminde doğa Türkiye’nin dört bir yanında talan edilmiştir. Tabiat doğa hiçbir şekilde çekmedi AKP’den çektiği kadar. Şu zeytin ağaçlarına bakar mısınız? 300 yıllık zeytin ağaçları burada yok edilmeye çalışılıyor. Buraya bir Go-Kart pisti yapılmak isteniyor. Biz buna Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, ilçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız bir bütün olarak karşıyız.

Yanlış bir karar

Buraya bu pistin yapılmasını Güzelbahçe halkı istemiyor, Güzelbahçe Belediye Başkanı istemiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı istemiyor ama bir kişi buradan para kazanacak diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanlış bir karar vermiştir. Yargı süreci devam etmektedir. 5.İdare Mahkemesine verilen bilirkişi raporunda buranın sit alanı olduğu tarım arazisi olduğu, burada böyle bir çalışmanın yapılması durumun tarım arazisinin olumsuz etkileneceği, sit alanının olumsuz etkileneceği açık bir şekilde yazılmıştır. Mahkeme yürütme kararını verecektir. Mahkeme bu yürütmeyi durdurma kararını vermeden önce, adli tatil olmadan önce, birileri uyanıklık yaparak buraya betonu dökmenin derdindeler. Ancak bu betonu dökemeyecekler. Nitekim belediye başkanımız dün ve bugün yaptığı çalışmalarla il başkanımızla ilçe başkanımızla örgütümüzle Güzelbahçelilerle bunun önüne geçtiler ve geçmeye devam edecekler” dedi.

Halk izin vermeyecek

İsmini gibi güzel olan ilçenin dokusunu bozamayacaklarını söyleyen Öztunç, “Buranın adı Güzelbahçe buranın adını çirkin bahçe yapmalarına bu halk izin vermeyecektir. İzmir valisine buradan çağrı yapıyorum. Sayın vali gerekli görüşmeleri yapıp burada yaşanacak daha büyük sorunların önüne geçmelidir. Aksi takdirde burada oluşacak olumsuzlukların sorumlusu öncelikle sayın validir ve iktidardır. İzmir Milletvekillerimiz, Çevre Komisyonu üyesi vekillerimizle, Çevre Komisyon Başkanımız Sayın Vali ile temastalar, görüşüyorlar. Belediye Başkanımızın belirttiği gibi daha önce ilçe başkanlığı yapmış Milletvekilimiz Sayın Ednan Arslan’ın da vali beyle görüşmesi oldu. O görüşmelere kulak versinler. Burada bu sorunun daha da büyümesinin önüne geçsinler. Hayır diyorlarsa biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Cumhuriyet Halk Partililer ve halkımızla gerekirse burada nöbet tutacağız. Günlerce sürecekse günlerce buradaki çadırlarda kalırız. Burada yapılan talana, çevre katliamına asla izin vermeyiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek bugün Güzelbahçe halkına desteğimizi ve dayanışmamızı iletmek için buradayız. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Düşmanlığımız yok

“Yatırıma karşı olduğumuzu düşünmesinler. Yatırım yapılabilir, yatırlımlar tabi ki yapılsın ama yeri burası değil. 200-300 yıllık zeytin ağaçlarının olduğu yerde yatırım yapılması doğru değil. Otobanın kenarında bu projeye uygun yer var başka yerlerde bulunabilir. Neden özellikle burası? Buradaki pisti büyütmek vizyon olmuyor. Bu alanda bu projeyi yapabilecek bir alan ve şartlar yok. O yüzden sermaye düşmanlığımız yok yatırımlara karşı değiliz. Ama bu yatırımın yapılacağı yer burası değil. Yanlış yerdir doğru yer seçilsin hep beraber destek olalım” dedi.

Kaçak inşaata karşı tek önlemleri mühür olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu mührü ya encümenimiz ya da mahkeme kararı kaldırabilir. Yaşanan sorunları tüm ayrıntılarıyla bakanlarımıza ve valimize anlattım. Bize mühürfekki’ni yapmamızı söylüyorlar. Ben şimdi valimizin talimatını yerine getirmiş olsaydım burası bugün asfalt olmuştu. Biz zaten bu alanın asfalt olmaması için mücadele veriyoruz. Biz de girişimciye diyoruz ki projeni taktim et, kamu terklerini yap biz bakalım buna göre ruhsatlandıralım. Ruhsatlandırıp mührünü sökelim sen buradaki yatırımını yap. Bizi bunu anlatırken şunu da söylüyoruz. Bu projenin burada yapılmasına karşıyız. Bu projede de en büyük emeklerden biri benim eski ilçe başkanım şu anki İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan’dır. Ednan Vekilim bunları gördü, bana söyledi, buradaki olumlu kamu görüşleri, inşaat yapılmasını gerekçe göstermez. O süreçten beri bu mücadeleyi veriyoruz” dedi.

Ayrıca TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu alanda bulunarak Go-Kartın yapılmasına karşı çıktı, Güzelbahçe halkının yanında olduklarını söylediler. Büyük bir kalabalık sloganlarla pist alanına yürüyüp Go-Kartı protesto etti.