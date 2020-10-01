Bu zehirli alanı artık temizleyin

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in yıllardır en büyük sorunlarından bir olan Aktepe’deki eski kurşun fabrikasının olduğu alanda toprağın zehir kustuğunu, Gaziemirlilerin her gün zehir soluduğunu söyledi.

Başkan Arda, “Sadece Gaziemir’i değil, tüm İzmir’i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir. Lütfen artık sesimizi duyun” dedi Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in yıllardır en büyük sorunlarından bir olan Aktepe’deki eski kurşun fabrikasının olduğu alanda toprağın zehir kustuğunu, Gaziemirlilerin her gün zehir soluduğunu söyledi. Yazılı açıklama yapan Başkan Arda, “Bu bölgeye gittiğinizde nefes almakta zorlanıyorsunuz. Genziniz yanıyor. Bölgede astım ve kanser vakalarının arttığına dair bilgiler geliyor. Sadece Gaziemir’i değil, tüm İzmir’i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir. Lütfen artık sesimizi duyun” dedi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Gaziemir’de 13 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin Gaziemir ve İzmir’e zehir saçmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Arda, “Tesisin 70 dönümlük bahçesinde tonlarca nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar; tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak hala tehlike saçtığını belirtmişlerdi. Bu atıkların olduğu alan İzmir’in Çernobil’i olarak anılmaya devam ediyor.

Birlikte çözebiliriz

İlçemizdeki eski kurşun fabrikasında ortaya çıkan, sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 bulaşık atıkları, tüm İzmir’i tehdit etmeye devam ediyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıklar, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldi? O atıklar 13 yılda neden bilimsel yöntemlere uygun şekilde bertaraf edilmedi? Şimdi de yer altındaki atıklardan için için dumanlar çıkmaya ve çok ağır bir koku yayılmaya başladı. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm İzmir büyük bir risk altında. Buranın temizlenmesi için daha ne bekleniyor? İzmir ve Gaziemir halkının sağlığı için tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırıyorum” dedi. Bu alanın sadece Gaziemir’in sorunu olmadığını da kaydederek “Bu İzmir’in sorunu, ülkenin sorunu. İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e de dile getirdik. Tüm yetkili kurumlarla bir masa etrafında toplanmak istiyoruz. Bu sorunu ancak hep birlikte çözebiliriz” diye konuştu.



