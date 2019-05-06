Buca, '3 Fidan'ı unutmadı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; ölümünün 47'nci yılında Buca'da anıldı. İdam saati olan 05.30'da Üç Fidan Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak karanfil bırakıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, demokrasi mücadelesinin süreceğini söyledi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; ölümünün 47'nci yılında Buca'da anıldı. İdam saati olan 05.30'da Üç Fidan Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak karanfil bırakıldı. Törende tam bağımsızlık mücadelesinin süreceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'dan İzmir'e, Ege'den Türkiye'ye, demokrasi mücadelesinin umut ve direnç aşılayan yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye 1968 gençlik hareketinin en önemli önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 47'nci yılında Buca'da anıldı. Buca Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen anma programı, Buca Üç Fidan Anıtı önünde gerçekleştirildi. Anma programına Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP Buca Meclis Üyeleri, CHP Buca Kadın ve Gençlik Kolları ile demokratik kitle örgütleri katıldı.

Meşalelerle yürüyüş

Anma töreni için Buca Tenis Kulübü önünde toplanan Bucalılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler, pankartlar ve Deniz'ler için yakılan türküler eşliğinde yürüdü. Anıt önüne gelen kortej, 'İnan Deniz Aslan gibiyiz', 'Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz' sloganı attı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini anlatan belgesel gösteriminin ardından, 1972 yılında idamların gerçekleştiği 6 Mayıs sabahı saat 05.30'da saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı.

Umutsuzluk ve yılgınlık yok

Tam bağımsızlık mücadelesin hiç durmadan devam edeceğini ifade ederek sözlerine başlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bugün burada Türkiye'nin yakın tarihinin kara lekelerinden biri olan, yüreklerde ve vicdanlarda dinmeyecek bir sızı bırakan Denizlerin katledilişinin yıldönümü etkinliğinde bir aradayız. Tam 47 yıl önce bugün, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece üç fidan, üç devrimci genç, cunta tarafından idam edildi. Onlar ömürlerinin baharında, emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken ölümsüzleştiler. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve yoksulluğa karşı gencecik ömürlerini bir mücadele bayrağına dönüştürdüler. Onlardan sonra on binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğdu bu topraklarda. 'Asmayalım da besleyelim mi?' diyen zalimlere inat isimleri türkü, son sözleri ise bu düşü paylaşanların andı oldu. Mirasları bugün de bin bir türlü baskıya ve tiranlığa direnenlere ışık olmaya devam ediyor. Belleğimizde onların anıları varken, bizlere de asla umutsuzluk ve yılgınlığa düşmek yok. Buca'dan İzmir'e, Ege'den Türkiye'ye, demokrasi mücadelesinin umut ve direnç aşılayan yüzü olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Onlara minnet ve özür borçluyuz

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, "Bir bahar sabahı uyanıp baharı karşılamak varken bu ülkede sadece bağımsızlığı savunan insanların acısıyla uyandık; tam 47 yıl önce. O tarihten bu güne kadar kimimiz sol elimizi kaldırdık. Kimimiz çocuğumuzun adını Deniz koyduk, kimimiz onların kitaplarıyla büyüdük. Onlara minnet borçluyuz. Ama bir de özür borçluyuz. Sizin bedeninizle ödediğiniz o ülkeyi halen bağımsız bir ülke haline getiremedik. Bununla beraber yorulmadan, usanmadan ama yeni Denizler Yusuflar, Hüseyinler vermeden mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.