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Buca 360 derece görüntülenecek

Buca Belediyesi, dijital kent olma yolunda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi

Buca 360 derece görüntülenecek
21 Nisan 2022 Perşembe 14:26

Kent merkezi ve köyler bölgesini kapsayan bin kilometrelik alan özel donanımlı araçla 360 derece görüntülenerek dijital ortama aktarılmaya başlandı. Belediyenin internet sitesi üzerinden kentin tüm sokaklarının 3 boyutlu olarak gezilebileceği sistem sayesinde, başta altyapı yatırım çalışmaları ve kaçak yapılaşma olmak üzere şikâyete konu olan tüm işlemler bilgisayar üzerinden yapılarak önemli bir tasarruf elde edilecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 360 derece görüntüleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kısa bir süre içinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’ni hayata geçireceklerini hatırlatan Kılıç, e-devlet ile uyumlu çalışacak sistem sayesinde sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları daha hızlı ve etkin şekilde çözeceklerini söyledi. Kılıç, 360 derece panoramik görüntüleme ile kayıt altına alma çalışmalarının da bu proje kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

NE YAPILACAK?


Buca Belediyesi’nin önümüzdeki aylarda hayata geçireceği sistem ile Buca’nın tüm cadde ve sokakları 360 derece görüntülenebilecek. Vatandaşlar, belediyenin internet sitesi üzerinden diledikleri sokağı 3 boyutlu gezebilecek. Belediye ise işgaliye tespiti, ilan reklam tabela ölçümleri, kaçak yapı tespitleri, taşınmaz değerleme işlemleri ile yapım ve yıkım işleri için durum tespitlerini sahaya çıkmadan bilgisayar üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Böylece başta yakıt gideri olmak üzere birçok kalemde önemli bir bütçe tasarrufu sağlanacak.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #dijital kent
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