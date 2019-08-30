Buca al-beyaz

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümde Buca gelincik tarlasına döndü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından dağıtılan binlerce Türk bayrağı, hemşehrilerden yoğun ilgi gördü. Marşlarla, bayraklarla belediye önünde gerçekleştirilen etkinlikte bayram mesajı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bayrak sevgisini vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz. Bu zafer hepimizin" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü Buca'da coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos coşkusunu tüm ilçeye yaymak için çalışan Buca Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarını dev Türk bayraklarıyla donattı. Al bayraklarla donatılan sokakların ardından Buca Belediyesi hizmet binası önünde ise ev ve iş yerlerinde asılmak üzere bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olduğu ay yıldızlı Türk bayraklarını Bucalılara hediye etti.

Sevgi seli

Binlerce bayrağın dağıtımının gerçekleştiği etkinlikte vatandaşlar, İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu. Başkan Erhan Kılıç'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk bayraklarını alabilmek için bayrak standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlik sonrası tüm Bucalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Kılıç, "Milli mücadelemizin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızda hepimizin ortak değeri olan Türk bayrağımızı dağıttık. Çok ciddi bir talep var. Hem bizim açımızdan hem ülkemiz açısından bunu çok önemli bir faaliyet olarak görüyoruz; devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza, genç nesillerimize bayrak sevgisini vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Hepimizin zaferi

30 Ağustos'un herkesin zaferi olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, "Bugün küllerinden doğarak emperyalizme karşı dünya tarihine geçen bir halk direnişinin, vatan savunmasının zaferle sonuçlandığı nadir bir gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün halkımızla topyekûn vermiş olduğu mücadelenin haklı gururudur. Bu zafer hepimizin. Atatürk bu zaferi, barış ve kardeşlik içinde bir bütün olarak yaşamanın teminatı olan cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bizler de her zaman Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin savunucusu olacağız " ifadelerini kullandı.