METE GAZOZ'UN ACI GÜNÜ!
METE GAZOZ'UN ACI GÜNÜ!
0
EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
0
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
0
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0

Buca Balkan Festivali ile coşacak

Buca Belediyesi, Balkan kültürünün tüm güzelliklerinin yer alacağı 9. Uluslararası Balkan Festivali’ni bu yıl merhum Buca Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan anısına düzenleyecek. 9-10 Ekim tarihlerinde Hasanağa Bahçesi’nde birbirinden keyifli etkinliklerin yer alacağı festival kapsamında, Balkan müziğinin sevilen isimleri Gamze Matracı ve Shukar Muzika sahne alacak

Buca Balkan Festivali ile coşacak
08 Ekim 2021 Cuma 09:49

Balkan kültürünü yaşatmak amacıyla bu yıl 9. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali, hafta sonu İzmirlilere keyifli saatler yaşatacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Çevik Bir Meydanı önünde oluşturulacak kortejle başlayacak festival kapsamında, ilk gün Balkan halk oyunları gösterileri ve yöresel kıyafetler defilesi yapılacak. Saat 21.00’de sevilen şarkıcı Gamze Matracı sahne alacak. 10 Ekim Pazar günü ise yöresel Balkan yemekleri yarışması düzenlenecek. 18.30’da Orkestar Sertan ve Rumeli Ayhan ile başlayacak eğlence saat 20.00’deki yöresel Balkan kına gecesi ve ardından Balkan halk oyunları gösterileri ile sürecek. Saat 21.00’de de Shukar Muzika grubu sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Buca Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan anısına düzenlenecek festivalde, Atan’ın anısı yaşatılacak.

Etiketler; #buca belediyesi #buca balkan festivali
Önceki Haber
Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme: Tutuklandı
Sonraki Haber
Buca Balkan Festivali ile coşacak
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
0
Yüksek elektrik faturalarına böyle tepki gösterdiler
Yüksek elektrik faturalarına böyle tepki gösterdiler
0
Sağlık çalışanları mücadeleye devam edecek
Sağlık çalışanları mücadeleye devam edecek
0
“Forbes’i seviyorsan koy poşete” kampanyası başlıyor
“Forbes’i seviyorsan koy poşete” kampanyası başlıyor
0
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki çocuk 'kusurlu' bulundu!
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki çocuk 'kusurlu' bulundu!
0
İzmir Büyükşehir'den 240 milyon liralık ulaşım yatırımı
İzmir Büyükşehir'den 240 milyon liralık ulaşım yatırımı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.