Buca Belediye Başkanı Kılıç'tan deprem açıklaması

İzmir'de Buca merkezli bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir açıklama yaptı

İzmir'de Buca merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, büyük bir deprem yaşamış olan vatandaşlarda korkuya neden olurken, açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medyadan, yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Buca, geçmiş olsun İzmir…Az önce meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.