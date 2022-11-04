9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
0
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
0
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
0
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
0

Buca Belediye Başkanı Kılıç'tan deprem açıklaması

Buca Belediye Başkanı Kılıç'tan deprem açıklaması
04 Kasım 2022 Cuma 04:35

İzmir'de Buca merkezli bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir açıklama yaptı

İzmir'de Buca merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, büyük bir deprem yaşamış olan vatandaşlarda korkuya neden olurken, açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medyadan, yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Buca, geçmiş olsun İzmir…Az önce meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

Etiketler; #izmir #buca #deprem #izmir depremi
Önceki Haber
İzmir'de deprem anı böyle görüntülendi!
Sonraki Haber
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 2 kişi atlama sonucu yaralandı
Bakan Soylu'dan İzmir'de açıklama: 31 kişi hastaneye başvurdu, 1 kişinin durumu ağır
Bakan Soylu'dan İzmir'de açıklama: 31 kişi hastaneye başvurdu, 1 kişinin durumu ağır
0
AFAD açıkladı: İzmir'de 13 artçı deprem oldu!
AFAD açıkladı: İzmir'de 13 artçı deprem oldu!
0
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 2 kişi atlama sonucu yaralandı
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 2 kişi atlama sonucu yaralandı
0
İzmir'de deprem anı böyle görüntülendi!
İzmir'de deprem anı böyle görüntülendi!
0
Başkan Soyer'den depremle ilgili ilk açıklama
Başkan Soyer'den depremle ilgili ilk açıklama
0
İzmir'de acı kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti!
İzmir'de acı kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.