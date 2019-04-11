Buca Belediye Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı

Buca Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi.

2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Erhan Kılıç,” Zor ve ciddi bir süreci yaşadık. Fakat bizleri, Buca’yı üzecek hiçbir kısıntı yaşanmadı. Nihayetinde demokratik bir yarıştı. Demokratik yarışlarda her zaman bir tane kazanan olur. Ama buradaki herkesin ortak payesinin Buca olduğunu düşünüyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra yapacağımız iş Buca’ya nasıl daha iyi hizmet veririz, Buca’yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz olacaktır. Alacağımız kararların Bucamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısında divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçimi yapıldı. Komisyon üyelikleri ise şu şekilde belirlendi:

Meclis Divan Kâtipliği: Züleyha Bingöl, Burcu Er Durmaz, İzzet Pilgir,

Yedekler: Filiz Meraklı, Merve Doğan, İbrahim Şengöz

Meclis 1. Başkan Vekili: Fikret Aktaş

Meclis 2. Başkan Vekili: Taner Kazanoğlu

ENCÜMEN ÜYELERİ: Eşref Çakır, Mehmet İnan Gülçek, Merve Doğan

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU: İlhan Dal, Doğan Sarıkaya, Hüseyin Duyan, Hüseyin Paşaoğlu, Ziya Aksu

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU: Filiz Meraklı, Burcu Er Durmaz, Ali Yıldız, Mustafa Kartal, Mehmet Adıyaman

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: Özkan Yorulmazbaş, Levent Çizmeli, Ersin Eroğlu, Mustafa Solmaz, Bekir Arnavut

ESNAF KOMİSYONU: Ersin Eroğlu, Züleyha Bingöl, Fikret Aktaş, Memduh Kaymaz, İzzet Pilgir

HUKUK KOMİSYONU: Uğur Aydın, Taner Kazanoğlu, Bülent Uygur, Burçin Kevser İp, İsa Nezir

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU: Merve Doğan, Eşref Çakır, Uğur Aydın, Abdurrahim Ertaş, Ünal Ömür

SOSYAL HİZMETLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU: Gündüz Koçak, Ali Yıldız, Filiz Meraklı, Mustafa İnce, Zilfi Kula

KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU: Burcu Er Durmaz, Hüseyin Duyan, Ersin Eroğlu, Ünal Ömür, Mehmet Adıyaman

KÜLTÜR, SANAT, SPOR KOMİSYONU: Levent Çizmeli, Bülent Uygur, Ali Yıldız, İzzet Pilgir, İbrahim Şengöz

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU: Züleyha Bingöl, Mehmet İnan Gülçek, Gündüz Koçak, Burçin Kevser İp, İbrahim Şengöz

TARIM KOMİSYONU: Merve Doğan, Özkan Yorulmazbaş, Filiz Meraklı, Mustafa İnce, Memduh Kaymaz

KENT TARİHİ VE TURİZMİ KOMİSYONU: Özkan Yorulmazbaş, İlhan Dal, Mehmet İnan Gülçek, Abdurrahim Ertaş, Zilfi Kula

DOĞAL AFETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KOMİSYONU: Ersin Eroğlu, Doğan Sarıkaya, Levent Çizmeli, Ziya Aksu, Hüseyin Paşaoğlu