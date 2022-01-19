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Buca Belediyesi, 22 bin 334 kadına destek verdi

Kadına yönelik şiddeti önlemek, bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmak için projeler üreten Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kurulduğu günden bugüne geçen 7 yılda 22 bin 334 kadına hizmet verdi

Buca Belediyesi, 22 bin 334 kadına destek verdi
19 Ocak 2022 Çarşamba 12:16

Kadınların sosyal ve kentsel yaşama aktif katılımlarına büyük önem veren Buca Belediyesi, Efeler Mahallesi’ndeki Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla binlerce kadının yaşamına dokundu. Aile danışmanlığı, kadın danışma/psikolojik danışmanlık, hukuksal danışmanlık ve sosyolojik farkındalık çalışmaları yürüten merkez, ilçedeki kadınların ikinci adresi haline geldi.

2 BİN 570 KİŞİYE AİLE DANIŞMANLIĞI

Uzman sosyolog ve psikologlarıyla tamamen gizlilik esasıyla çalışan merkez, açıldığı 2015 yılından bugüne toplumun her kesiminden toplam 22 bin 334 kişiye hizmet verdi.  Merkez, en büyük talebi aile danışmanlığı konusunda aldı. Toplam 2 bin 570 kişi bu hizmetten yararlanırken aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlandı.

BİN 425 KADININ GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLANDI

Aile danışmanlığının ardından en çok talebi psikolojik danışmanlık ve psikodrama hizmeti gördü. Toplumun her alanında fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış bin 425 kadın danışana, farkındalık ve özgüven geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Son 2,5 yıldır yapılan psikodrama çalışması kapsamında ise canlandırma yöntemiyle kadınların geçmişteki ve mevcut sorunlarıyla yüzleşmeleri sağlandı.  Öte yandan, boşanma ve süreçleri hakkında 233 kişiye de hukuksal danışmanlık hizmeti verildi.

SOSYOLOJİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Bunların yanı sıra 966 kadınla, şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı ve kanserle mücadele, çocuk hakları gibi çok sayıda konuda sosyolojik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yürütülen etkinliklere ise 17 bin 140 kişi katıldı.

Etiketler; #buca belediyesi #kadın #kadın şiddet
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