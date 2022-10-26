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Buca Belediyesi 29 Ekim kutlamalarına hazır

Buca Belediyesi Cumhuriyet’in 99'uncu yaş gününü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

Buca Belediyesi 29 Ekim kutlamalarına hazır
26 Ekim 2022 Çarşamba 12:42

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Buca Belediyesi bu kapsamda çalışmalarına şimdiden başladı. Kentin dört bir yanını Türk bayrakları ile donatmaya hazırlanan Belediye, 28 Ekim akşamı gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünün ardından sanatçı Gökçe Kırgız’ın konseri ile kutlamalara nokta koymayı hedefliyor.

Cumhuriyetimizin  yüzüncü yılına bir kala coşkunun doruğa çıkacağı etkinlikler  cuma akşamı saat 20.00 ‘de Belediye binası önünden gerçekleştirilecek Cumhuriyet korteji ile başlayacak. Yürüyüş öncesi ise kırk kişilik halk oyunları ekibi izleyenlere  zeybek gösterisi sunacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediği 28 Ekim akşamı gerçekleştirilecek olan korteje katılacak olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, coşkuyu ve gururu Bucalılarla paylaşacak. Meşaleler ve  bando takımı eşliğinde yapılacak ve kentte bayram havası yaratması planlanan  etkinlik Işılay Saygın Meydanı’nda son bulacak.

BAŞKAN KILIÇ’TAN DAVET VAR

Geleneksel hale gelen ve yoğun katılımın sağlandığı Cumhuriyet Bayramı konserinin bu seneki sanatçı konuğu ise Gökçe Kırgız olacak. Cumartesi gecesi saat 21.00'de Işılay Saygın Meydanı’nda sahne alacak olan sanatçının kutlamalara büyük renk katması bekleniyor.

Bu özel günde yüreğini cumhuriyet coşkusu saran tüm Bucalıları kutlamalara davet eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “En büyük bayramımızı tek yürek olarak, Bucalılara yakışır bir şekilde hep beraber kutlayalım” dedi.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #cumhuriyet bayramı
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