Buca Belediyesi binlerce çocuğa eğitim verdi

Buca Belediyesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da eğitimden, sanata, spordan, temel ihtiyaçlarına kadar her konuda çocukların destekçisi oldu. Türkiye’de ilk örneklerinden biri olan Dijital Dershane ile 11 bin öğrenciye online eğitim verilirken 1220 minik öğrenci Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nden yararlandı. Öte yandan yaz aylarında mahallelere kurulan portatif yüzme havuzları ile tam 7.500 çocuk yüzme eğitimi aldı

Buca Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına Türkiye’nin en büyük ücretsiz dijital eğitim platformu olan Dijital Dershane hayata geçirildi. Kısa sürede 11 bin öğrenciye ulaşan Dijital Dershane geçtiğimiz sene öğrencileri arasından YKS sınavında Türkiye 116'ncısını çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Bugün itibari ile Dijital Dershane ile okul öncesinde 200, ilkokulda 1100, ortaokulda 3393, lisede ise 5092 öğrenciye ulaşıldı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Buca Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezleri ise maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim sunmaya devam ediyor. 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim görüyorlar. Bu merkezlerde eğitim gören öğrenci sayısı ise bu yıl içerisinde 1220’ye ulaştı.

KURSLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çocukların küçük yaşta yeteneklerini keşfedebilmeleri, spor ve sanatla erken yaşlarda buluşabilmeleri adına Çamlıkule Semt Merkezi, Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, Buca Belediyesi Tenis Kulübü, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Şirinyer Futbol Tesisleri’nde çocuklar için kurslar açıldı. Bu merkezlerde çocuklara ücretsiz olarak satranç, yüzme, tiyatro, keman, resim, kukla, futbol, drama, gitar, ingilizce, tenis, taekwondo, bale ve halk oyunları dersleri verildi.

YAZ SÜRPRİZİ

Buca Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı en güzel projelerden biri ise mahallelerine kadar götürülen yüzme havuzları oldu. Çocuklar için kurulan iki büyük portatif havuzda 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alıp harika bir yaz geçirdiler. Mustafa Kemal ve Yıldız mahallelerinde hijyen standartlarına uygun olarak kurulan 20 metrekarelik havuzlarda, binlerce çocuk yüzmeyi öğrendi.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Buca Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklarını da yalnız bırakmadı. Yıl içerisinde binlerce çocuğa kıyafetten kırtasiye malzemesine kadar yardımlar yapıldı. Bu kapsamda çocuklara 1000 adet okul çantası, 1000 adet kırtasiye malzemesi, yüzlerce bot ve kıyafet dağıtıldı.