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Buca Belediyesi çalışanlarına operasyon: 11 kişi gözaltında

İzmir’de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı

Buca Belediyesi çalışanlarına operasyon: 11 kişi gözaltında
27 Ekim 2021 Çarşamba 09:15

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler; #buca belediyesi #buca belediyesi operasyon #bucu belediyesi gözaltı #buca ihale
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