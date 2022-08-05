Buca Belediyesi dar gelirlileri denizle buluşturuyor

Sosyal belediyeciliğin pek çok örneğini sergileyen Buca Belediyesi, yazın sıcak günlerinde dar gelirli yurttaşların serinlemesi için bir proje daha hayata geçirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı Bucalılar için başlatılan uygulama ile Bucalı çocuk ve kadınları haftada iki gün Menderes’teki Gümüldür Tabiat Parkı’na ulaştırılıyor.

Çocukların yaz tatillerine en güzel anıları bırakmak, deniz kültürüyle iç içe olmalarını sağlamak ve ailelerine de unutulmaz bir gün yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, hafta içi salı ve perşembe günleri Gümüldür Tabiat Parkı’na iki otobüsle ulaşım hizmeti başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın mahalle gezileri ve çocukların taleplerini dinlemesi sonucunda şekillenen proje Bucalı hemşehrilerden de yoğun teşekkür aldı.

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından deniz kıyısına ulaşan çocukların mutluluğu görülmeye değer iken anneler de stres atma imkanı buldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı yurttaşlar için başlatılan proje kapsamında ulaşımın yanı sıra öğle yemeği kumanyası ve çeşitli aktiviteler bulunuyor. Ağustos ayının sonuna kadar sürecek olan projenin yoğun ilgi gördüğünü belirten yetkililer, etkinliğin önümüzdeki yıllar içinde de geleneksel hale geleceğini kaydetti.