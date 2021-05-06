Buca Belediyesi eğitimde bir engeli daha kaldırdı

Eğitimin önündeki engelleri kaldıran Buca Belediyesi, binlerce gencin sınav sürecine katkı sağlayan Dijital Dershane ile artık KPSS adaylarına da hizmet verecek. Sınava hazırlanan Bucalı hemşehriler, sisteme ücretsiz kayıt olarak özel ders formatında 4K videolarla eğitim alabilecek

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimde fırsat eşitliği için mücadele veren Buca Belediyesi, her yıl 1 milyonun üzerinde adayın umutla ter döktüğü KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için ücretsiz dijital eğitim başlattı.

Buca Belediyesi’nin koronavirüs (Covid-19) sürecinde hayata geçirdiği ve 1’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar Bucalı öğrencilere çevrim içi ücretsiz eğitim sunarak sınav süreçlerine katkı sunan Dijital Dershane, KPSS bölümünü hizmete açarak eğitim ağını genişletti.

ÖZEL DERS FORMATINDA HAZIRLIK

Devlet memuru olmak için KPSS’ye evlerinden hazırlanmak zorunda kalan Bucalı hemşehriler, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla “dijitaldershane.buca.bel.tr” internet adresinden sisteme ücretsiz kayıt olarak kesintisiz eğitime başlayabilecek. Kullanıcılar, KPSS müfredatına uygun olarak sistemde özel ders formatında 4K ses ve görüntü kalitesine sahip, konu anlatımlı ders videolarını izleyerek, sınava hazırlanabilecek. İstenilen her anda, zaman sınırlaması olmadan erişebilecek ders videoları, Türkiye’nin en iyi eğitmen kadroları tarafından anlatılarak sürekli zengin ders içerikleri oluşturulacak.