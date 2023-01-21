Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştiriyor

Sürdürülebilir kırsal kalkınma projesi ile üreticiye büyük destek veren Buca Belediyesi, hayvan yemi giderlerinde yüzde 60 tasarruf sağlayan hasıl (yeşil) yem üretimi kapasitesini günlük 5 tona çıkarttı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İlçemizde hayvancılığın kaderini değiştiriyoruz" dedi

Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştiriyor
21 Ocak 2023 Cumartesi 11:45

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, ilçede hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek için hasıl yem üretimine başladı. Üreticiyi kalkındıran proje büyük ilgi görürken Belediye, köyler bölgesinde 24 metrekarelik alanda başladığı hasıl üretiminde yeni yatırım kararı aldı.

1,5 YILDA 84 BİN KİLO YEM DAĞITTIK

Yaptıkları yatırım sayesinde günlük hasıl yem üretim kapasitesini 5 tona çıkarttıklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, "İlçemizde hayvancılığın kaderini değiştiriyoruz. Hasıl yem üretimini iyi tarım teknolojileri kullanarak, iklim koşullarına bağlı olmaksızın topraksız tarımla yapıyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde çiftçilerimize 84 bin kilo yem desteği verdik. Ücretsiz olarak dağıttığımız hasıl yem sayesinde, hayvan yetiştiriciliğindeki giderlerin yüzde 80'lik bölümünü oluşturan yem giderlerinde yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlanıyor. Ayrıca hayvanlarda süt artışı ve beside artış oluyor" dedi.

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