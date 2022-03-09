Buca Belediyesi kendi çiçeklerini üretiyor

Sürdürülebilir yeşil bir kent yaratmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ilçenin dört bir yanına ektiği çiçekleri kendi fidanlığında yetiştiriyor. Budama yapılan çiçeklerin çelik ve tohumlarıyla yetiştirilen çiçekler sayesinde binlerce lira tasarruf sağlanıyor

Buca’yı güzelleştirmek ve daha yeşil bir kent yaratmak için projeler üreten Buca Belediyesi, park, bahçe, refüj ve kaldırımlara diktiği çiçeklerin yüzde 30’unu kendisi yetiştiriyor. Toplanan tohumlardan ve budama sırasında kesilen çeliklerden üretilen selluka, limon servi, gül, Bodrum papatyası, Meksika papatyası, sarı papatya, lavanta, sardunya ve mor salkımlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen alanlara dikiliyor.

TAMAMINA YAKINI ÜRETİLECEK

Mevcut serasındaki üretimi büyütmek için harekete geçen Buca Belediyesi, yeni yapacağı sera ile kent estetiğinde kullandığı çiçeklerin tamamına yakınını kendisi üretmeyi hedefliyor.