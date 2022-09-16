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Buca Belediyesi'nde en düşük maaş 11 bin 500 TL oldu!

Buca Belediyesi'nde en düşük maaş 11 bin 500 TL oldu!
16 Eylül 2022 Cuma 07:55

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci yüz güldüren bir maaş artışı ile son buldu, en düşük maaş 11 bin 500 TL'ye yükseldi.

Buca Belediyesi'ndeki toplu sözleşme görüşmeleri, uzlaşma ile sonuçlandı. Yüksek enflasyon karşısında emekçisinin yanında olmak için kararlı duruşuyla süreci yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ilk teşekkür sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinden geldi.  

Karar belediyede büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, karara imza atan Başkan Kılıç, sonucun hayırlı olmasını diledi. Güncel ekonomik gelişmelere rağmen mali disiplini sağladıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, işçi ve emekçilerle el ele Buca için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etiketler; #buca belediyesi #maaş #en düşük maaş
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