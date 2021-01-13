Buca Belediyesi'nde sel alarmı

Buca Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlayan ve kenti olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışa karşı geceden sabaha seferber oldu.

Kent genelinde dün akşam saatlerce etkisini gösteren şiddetli yağışla beraber Buca’nın yüksek kesimlerinden gelen sular kentin bazı noktalarında seferberliğe sebep oldu.

Yağışın ilk anlarından itibaren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ve İtfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde kesintisiz çalışmalara başladı. Tıkanan mazgal ve kanalizasyonları açarak su tahliyesini sağlayan ekipler, su baskınlarının olduğu alanlarda su boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağışın son bulmasının ardından ekipler, kentte hayatın normale dönmesi ve sel felaketi nedeniyle oluşan hasarları gidermek için çalışma yürüttü.

Gece boyunca süren çalışmaları Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bizzat takip etti. Su baskını nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşlarla gece boyu iletişim sağlarken, yaraların sarılması için Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları da alana inerek çalışma yürüttü.

Bucalılar başta olmak üzere tüm İzmirlilere geçmiş olsun mesajı veren Başkan Kılıç, “İklim değişimi nedeniyle normalin çok üstünde bir yağışla karşılaştık. Gecemizi kabusa çeviren bu yağış maalesef uzun bir süre yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sürecin en başından beri tüm ekiplerimizle birlikte sahada çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Her zaman, her koşulda olduğu gibi önceliğimiz hemşehrilerimizin yanında olarak yaşanan olumsuzluğu en az zararla atlatmalarını sağlayacağız. Bu felaket nedeniyle oluşan tüm yaraları en hızlı bir şekilde birlikte saracağız. Hepimize geçmiş olsun“ diye konuştu.