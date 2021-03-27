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Buca Belediyesi'nden aileleri bebek bezi katkısı

Aile ekonomisine desteğini sürdüren Buca Belediyesi, bebek sahibi ailelere, yeni doğan bebek setinin ardından bebek bezi yardımı başlattı. Proje kapsamında ilk dağıtım Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Hazırlanan paketler, ilçe sınırlarında ikamet eden yeni doğan bebekleri olan ailelere ulaştırılacak

Buca Belediyesi'nden aileleri bebek bezi katkısı
27 Mart 2021 Cumartesi 13:05

Hemşehrilerin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olan Buca Belediyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği örnek projeyle yeni bebek sahibi olan ailelerin ekonomisine nefes aldırdı. 
Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yeni Doğan Bebek Dayanışması” projesi kapsamında, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla yeni doğan bebek setinin yer aldığı hediye paketleri ailelere ulaştırılmıştı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından ikinci etabına başlangıç verilen projeyle, yeni bebek sahibi olan ailelere yeni doğan setinin yanı sıra bebek bezi yardımı da gerçekleştirilmeye başlandı. 
Projede, ailelerin maddi durumlarına bakılmaksızın yeni doğan bebekleri için ilk aşamada ihtiyaç duyulabilecekleri tüm malzeme ve ürünlerin bulunduğu çanta ile birlikte bebek bezleri hazırlanan dağıtım programına göre Bucalı ailelere ulaştırılacak. 

Proje kapsamında ilk dağıtımı Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç gerçekleştirdi. Ailelerin kapılarını çalarak hazırlanan paketleri ulaştıran Başkan Kılıç, bebekleri kucaklayarak sevdi, vatandaşlarla sohbet etti.
 

Etiketler; #buca belediyesi #bebek bezi
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