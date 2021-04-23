KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
0
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
0
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
0
KRİPTO PARA ADIMI!
KRİPTO PARA ADIMI!
0
banner738

Buca Belediyesi'nden çocuklara büyük sürpriz!

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır 23 Nisan coşkusundan uzak kalan çocuklara Buca Belediyesi unutamayacakları bir sürpriz yaptı

23 Nisan 2021 Cuma 12:47

Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, kentteki çocuklara güzel bir sürprizle merhaba dedi. Sürpriz etkinliğin aktarıldığı ve çocukların sevincinin yansıtıldığı video ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle iki yıldır sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçen bayramın coşkusunu çocuklara yayabilmek için çalışan Buca Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlik kapsamında yasaktan bir gün önce Buca’nın dört bir yanı hediyelerle donatıldı. 

BUCA’NIN DÖRT BİR YANINDA 23 NİSAN HEDİYELERİ 

Gece saat 3’te sokaklara dökülen ekipler, çocuklar için hazırlanan özel hediyeleri özenle paketleyerek Atatürk heykelinden Barış Manço sokağına, Dumlupınar sokaklarından metro istasyonuna, direklerden parklara kadar binlerce noktaya hediyeleri konumlandırdı. Hediyelerin konumlandırılmasının çocuklar günün ilk ışıklarında uyanarak sokaklara çıkan çocuklar, sokaklarda hediyelerle karşılaştı. Hediyeleri görüp şaşkınlığını gizleyemeyen çocuklar, üzerinde Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın kendilerine bıraktığı 23 Nisan mektubunu görerek hediyelerini alarak unutamayacakları bir 23 Nisan’a merhaba dedi.
 

Etiketler; #buca belediyesi #23 nisan #çocuk hediye #buca #atatürk
Önceki Haber
Yürek yakan çocuk raporu: İntihar, çocuk işçi ölümü, çocuk evlilikleri...
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir Cumhuriyet'in 100. yılı için marş yarışması düzenliyor
İzmir'de 101 çocuğa 101 bisiklet
İzmir'de 101 çocuğa 101 bisiklet
0
Karşıyaka'da 23 Nisan kutlandı
Karşıyaka'da 23 Nisan kutlandı
0
Bayraklı sahili çocuklarla renklendi!
Bayraklı sahili çocuklarla renklendi!
0
İzmir Barosu'ndan dikkat çeken 23 Nisan mesajı
İzmir Barosu'ndan dikkat çeken 23 Nisan mesajı
0
En duygusal 23 Nisan!
En duygusal 23 Nisan!
0
Foçalı tatil köyünü geri istiyor!
Foçalı tatil köyünü geri istiyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.