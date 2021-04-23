Buca Belediyesi'nden çocuklara büyük sürpriz!

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır 23 Nisan coşkusundan uzak kalan çocuklara Buca Belediyesi unutamayacakları bir sürpriz yaptı

Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, kentteki çocuklara güzel bir sürprizle merhaba dedi. Sürpriz etkinliğin aktarıldığı ve çocukların sevincinin yansıtıldığı video ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle iki yıldır sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçen bayramın coşkusunu çocuklara yayabilmek için çalışan Buca Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlik kapsamında yasaktan bir gün önce Buca’nın dört bir yanı hediyelerle donatıldı.

BUCA’NIN DÖRT BİR YANINDA 23 NİSAN HEDİYELERİ

Gece saat 3’te sokaklara dökülen ekipler, çocuklar için hazırlanan özel hediyeleri özenle paketleyerek Atatürk heykelinden Barış Manço sokağına, Dumlupınar sokaklarından metro istasyonuna, direklerden parklara kadar binlerce noktaya hediyeleri konumlandırdı. Hediyelerin konumlandırılmasının çocuklar günün ilk ışıklarında uyanarak sokaklara çıkan çocuklar, sokaklarda hediyelerle karşılaştı. Hediyeleri görüp şaşkınlığını gizleyemeyen çocuklar, üzerinde Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın kendilerine bıraktığı 23 Nisan mektubunu görerek hediyelerini alarak unutamayacakları bir 23 Nisan’a merhaba dedi.

