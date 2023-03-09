Buca Belediyesi'nden depremzede ailelere destek

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuza geçen Buca Belediyesi, yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Afet bölgesindeki çalışmalarının yanı sıra belediyenin ana hizmet binasının zemin katında Sosyal Hizmet Birimi açan Belediye, Buca'ya gelen depremzedelerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalıların gösterdiği dayanışmayla umudu yeniden yeşertmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremin gerçekleştiği 6 Şubat tarihinden beri pek çok alanda depremzedelerin yanında olan Buca Belediyesi, ilçeye gelen ailelerin gıda, kıyafet, ev eşyası ve temizlik malzemelerine daha kolay ulaşabilmeleri için Sosyal Hizmet Birimi'ni kurdu. Belediyenin ana hizmet binasının zemin katında açılan birim, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Belediye olarak depremden etkilenen tüm yurttaşlara ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Depremin ilk saatlerinden itibaren hem afet bölgesinde hem de kentimizde çalışmalara başladık. Buca'da da kentimize gelen depremzede yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çok güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Tüm hemşehrilerimiz belediyemize bağışta bulunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmet Birimimizde toplanan yardımlar sayesinde depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle iç çamaşırı ve hijyen ürünleri talebi çok fazla. Bucalıların bağışlarını bu yönde yapmaları büyük önem taşıyor. Bu dayanışma ruhuyla umudu yeniden yeşerteceğimize inanıyoruz" dedi.