Buca Belediyesi'nin altın çocukları

Buca Belediyesi'nin Kızılçullu Köy Enstitüsü mirasını yaşatmak için kurduğu Bilim Sanat Merkezi, kentin göz bebeği oldu. Buca'nın altın çocuklarını keşfederek bilim ve sanat alanında yaptıkları projelerle 63 dünya birinciliği, 48 dünya ikinciliği ve 37 dünya üçüncülüğü kazanan merkez, 8 bilimsel makale yayınladı; 5 patent başvurusu yaptı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Türkiye'nin adını dünyaya duyuran merkezimizle gurur duyuyoruz" dedi

Bilim ve sanat alanında gençleri teşvik etmek, uluslararası olanaklardan yararlanmalarını sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek için Buca BSM'yi kuran Buca Belediyesi, öğrencileri ile yeni gururlar yaşamaya devam ediyor. Buca BSM'de, anaokulundan üniversiteye kadar 74 farklı okuldan 828 öğrenci, alanında uzman eğitmenlerle çalışmalar gerçekleştiriyor. Merkez öte yandan bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençlerini Buca'da buluşturmak için 2020 yılından beri BUCA IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı'nı düzenliyor.

ÖDÜL AVCILARI

Yaptıkları projelerle dünyanın dört bir yanında düzenlenen uluslararası bilim ve sanat yarışmalarında 63 altın, 48 gümüş, 37 bronz madalya ile 34 jüri özel ödülü, onur ve özel başarı ödülleri kazanan Buca BSM, bilimsel proje çalışmaları sonucu 8 makale yayınladı; 5 patent başvurusu yaptı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kimya alanında Türkiye birinciliği, fizik alanında Türkiye üçüncülüğü elde eden merkez, TEKNOFEST Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde 2021 ve 2022 yıllarında biyoteknoloji inovasyon kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.

AMERİKA'DA YARIŞACAKLAR

Buca BSM'nin başarılı öğrencileri başarılarıyla dünyanın en büyük proje yarışması olan ve Amerika'da gerçekleşecek REGENERON ISEF Bilim Projeleri Yarışması'na katılmaya hak kazandı. Ayrıca müzik alanında, İtalya Orbetello Piyano Yarışması'nda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü; İspanya Carles & Sofia Uluslararası Piyano Yarışması'nda İspanya Gümüş El Ödülü kazandılar. Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda ise üçüncülük ödülü aldılar.

GURURLUYUZ

Geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Türkiye'deki beyin göçünü durdurmak amacıyla kurduğumuz Buca BSM, dünya çapındaki başarılarıyla Buca'nın ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu. Bizlerin de gurur kaynağı oldu" diye konuştu.