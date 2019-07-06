Buca Belediyesi’nde kadınların günü

Buca Belediyesi’nin semt evlerindeki kadın kursiyerleri, yıl boyu yaptığı el emeklerini belediye binası önünde sergiledi. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği iki günlük etkinlikte serinin yanı sıra zumba ile eğlenceye doyuldu

Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği programda dans ekipleri tarafından hazırlanan zeybek gösterisi göz doldurdu. İki gün boyunca şarkıların ve eğlenceli aktivitelerin eşlik ettiği sergide ürünler sergilenirken kadınlar ekonomilerine katkı sağladı.

Etkinliğin ikinci gününde ise kadınlar sağlıklı yaşam için bir araya geldi. Belediye binası önünde kalan boş alanda, semt evlerinde zumba dersleri veren eğitmenler Bucalı kadınlara heyecan dolu anlar yaşattı. Müzik eşliğinde zumba yapan kadınlara izleyen vatandaşlar eşlik etti.

Kadınların melezlendirilerek ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği hobi ve sanat kurslarında eğitim alan kadınların el emeklerini Bucalılarla buluşurdu.

Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen iki günlük program kapsamında, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Çamlıkule Semt Evi, Evka 1 Semt Evi ve Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi’nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler; takı tasarımından iğne oyasına, yağlı boya tablolardan lezzetli yemeklere kadar pek çok el emeği ürünü sergiledi.