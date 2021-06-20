Buca Belediyesi’nden huzurevi babalarına anlamlı hediye 

Buca Belediyesi, özel günlerinde huzurevindeki babaları yalnız bırakmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan saksı çiçekleri ve hediye paketleri, Babalar Günü anısına huzurevine teslim edildi

Buca Belediyesi, Babalar Günü’nde huzurevindeki koca çınarları unutmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yer alan huzurevindeki babalar ziyaret edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikte, huzurevindeki babalara hediyeler verildi. Müdürlük ekipleri tarafından özenle hazırlanan hediyelerde üzerinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın “Varlığıyla güç veren, karşılıksız sevgi ve güvenin adı babalarımızın babalar günü kutlu olsun” kutlama mesajı olan saksı çiçekleri ve paketler yer aldı. Hediyeler, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral ve Buca Belediye Başkanvekili Burcu Er Durmaz, hazırlanan çiçek ve paketleri, babalara dağıtılmak üzere teslim edildi.

ENGELLİ BABA ÇINAR UNUTULMADI

Öte yandan Babalar Günü programı kapsamında huzurevinin ardından engelli baba Efkan Çınar’a ziyaret gerçekleştirildi. Sürpriz ziyaret kapsamında engelli baba Çınar’a hediyesi verilirken keyifli sohbet gerçekleştirildi.

