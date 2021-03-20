TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
0
YEMEKLERİ GÜNLÜK YAPIN ÇÜNKÜ...
YEMEKLERİ GÜNLÜK YAPIN ÇÜNKÜ...
0
KALBİNİZİN ÇALIŞTIĞINI HİSSEDİYORSANIZ...
KALBİNİZİN ÇALIŞTIĞINI HİSSEDİYORSANIZ...
0
SEREN SERENGİL'E HAPİS İSTEMİ
SEREN SERENGİL'E HAPİS İSTEMİ
0

Buca Belediyesi’nden üreticiye 13 çeşit meyve fidanı 

Buca Belediyesi, üreticiye destek olmak ve ilçenin tarımsal varlığına güç katmak için meyve fidanı dağıtımı başlattı. Çalışmalar kapsamında Buca’nın ürün çeşitliliğini artıracak 13 farklı üründe toplam 1.533 adet fidan, üreticiyle buluşturuldu

Buca Belediyesi’nden üreticiye 13 çeşit meyve fidanı 
20 Mart 2021 Cumartesi 13:06

Yerelde kalkınma hedefiyle tarımsal verimliliği artırmak için çalışan Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde fidan dağıtımı gerçekleştirdi. 

Buca’nın tarıma açık bölgelerinde çeşitliliği artırmak ve üretimi desteklemek için yürütülen çalışmalar kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,  ilçenin kırsal kesiminde yer alan Kaynaklar, Kırıklar, Karacaağaç, Doğancılar, Belenbaşı, 29 Ekim, Yıldızlar ve Zafer mahallelerinde meyve ağacı fidanı dağıttı. 

Mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda Bucalı hemşehrilere,  zeytin, erik, kiraz, nar, armut, incir, elma, limon, ıhlamur, kiraz, incir, şeftali ve kayısı olmak üzere toplam 13 çeşit meyve fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgede ürün çeşitliliğini artıracak destek projesi kapsamında 8 mahalleye toplam 1.533 adet meyve fidanı dağıtıldı.
 

Etiketler; #buca #meyve fidanı
Önceki Haber
Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi
Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
0
Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki
Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki
0
Ceyda Yüksel'in annesi: Hukuk mücadelesi vermekten kızımın yasını tutamadım
Ceyda Yüksel'in annesi: Hukuk mücadelesi vermekten kızımın yasını tutamadım
0
İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor
İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor
0
Önüne gelen kuyumcu dükkanı açamayacak!
Önüne gelen kuyumcu dükkanı açamayacak!
0
İzmir'de terör operasyonu. Gözaltılar var!
İzmir'de terör operasyonu. Gözaltılar var!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.