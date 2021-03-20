Buca Belediyesi’nden üreticiye 13 çeşit meyve fidanı 

Buca Belediyesi, üreticiye destek olmak ve ilçenin tarımsal varlığına güç katmak için meyve fidanı dağıtımı başlattı. Çalışmalar kapsamında Buca’nın ürün çeşitliliğini artıracak 13 farklı üründe toplam 1.533 adet fidan, üreticiyle buluşturuldu

Yerelde kalkınma hedefiyle tarımsal verimliliği artırmak için çalışan Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Buca’nın tarıma açık bölgelerinde çeşitliliği artırmak ve üretimi desteklemek için yürütülen çalışmalar kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesiminde yer alan Kaynaklar, Kırıklar, Karacaağaç, Doğancılar, Belenbaşı, 29 Ekim, Yıldızlar ve Zafer mahallelerinde meyve ağacı fidanı dağıttı.

Mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda Bucalı hemşehrilere, zeytin, erik, kiraz, nar, armut, incir, elma, limon, ıhlamur, kiraz, incir, şeftali ve kayısı olmak üzere toplam 13 çeşit meyve fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgede ürün çeşitliliğini artıracak destek projesi kapsamında 8 mahalleye toplam 1.533 adet meyve fidanı dağıtıldı.

