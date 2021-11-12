MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
0
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
0
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
0
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0

Buca Belediyesi’nden vatandaşlara 3 bin fidan

Kentteki yeşil varlığını artırmak için projeler üreten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlara defne, selvi ve fıstık çamından oluşan 3 bin fidan dağıttı. Başkan Erhan Kılıç, daha yeşil bir Buca için yaptıkları çalışmaların süreceğini söyledi

Buca Belediyesi’nden vatandaşlara 3 bin fidan
12 Kasım 2021 Cuma 11:12

Buca Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katılımıyla Bucalılara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, defne, selvi ve fıstık çamından oluşan toplam 3 bin fidan dağıtıldı.
Sürdürülebilir bir çevre bilinci yaratmak için aralıksız olarak farkındalık çalışmaları yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç,  “Daha yeşil bir Buca için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada dağıttığımız fidanlar da hemşehrilerimizin bahçelerinde boy vererek yarınlarımıza nefes olacak” diye konuştu.

Etiketler; #buca belediyesi #buca fidan dağıtımı
Önceki Haber
Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
Sonraki Haber
Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?
İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?
0
Kasları günden güne eriyen Miraç, iyileşmek için ilaç bekliyor!
Kasları günden güne eriyen Miraç, iyileşmek için ilaç bekliyor!
0
Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
0
İzmir'de koronavirüs yoğun bakım servisleri doldu!
İzmir'de koronavirüs yoğun bakım servisleri doldu!
0
İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap
İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap
0
Karaburun Belediyesi'nden örnek işbirliği
Karaburun Belediyesi'nden örnek işbirliği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.