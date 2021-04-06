KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0
O ŞOVUN MALİYETİ...
O ŞOVUN MALİYETİ...
0
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

Buca Belediyesi’nin işaret dili kursuna yoğun ilgi

Kentteki engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama katılmalarına destek olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kesintisiz iletişim hedefiyle açtığı işaret dili kursu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde yeniden kapılarını açacak

Buca Belediyesi’nin işaret dili kursuna yoğun ilgi
06 Nisan 2021 Salı 10:20

Buca Belediyesi, kent genelinde engellerin kaldırılması için her alanda proje geliştirmeye devam ediyor. Engelsiz iletişim için açtığı işaret dili kursuna gösterilen yoğun ilgi üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde yeniden kursiyerlerle buluşacak.
Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kişisel gelişim, sanat ve spor kursları hızla yeni kursiyerlerini yetiştirmeye devam ederken Evka-1 Semt Evi’nde faaliyet gösteren işaret dili kursu, 2021 ilk mezunlarını verdikten sonra vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine tekrar açılacak.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşecek iki buçuk aylık kurs süreci sonunda, kursiyerler temel işaret dili eğitimlerini alarak, işitme engellilerle iletişimin ilk adımını atacak.

Etiketler; #buca #buca belediyesi
Önceki Haber
Karşıyaka’da derneklere özel yerleşke
Sonraki Haber
Hibe desteği aldı, midye üretim tesisi kurdu
Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da
Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da
0
Jandarma operasyon düzenledi, konteynerlerden sığınmacı çıktı!
Jandarma operasyon düzenledi, konteynerlerden sığınmacı çıktı!
0
Mobilya sektörü İzmir'de buluştu
Mobilya sektörü İzmir'de buluştu
0
İzmir Büyükşehir Bilim Kurulu: 4 hafta tam kapanma şart!
İzmir Büyükşehir Bilim Kurulu: 4 hafta tam kapanma şart!
0
İzmir'de oltaya ceset takıldı!
İzmir'de oltaya ceset takıldı!
0
Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye ceza!
Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye ceza!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.