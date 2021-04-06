Buca Belediyesi’nin işaret dili kursuna yoğun ilgi

Kentteki engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama katılmalarına destek olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kesintisiz iletişim hedefiyle açtığı işaret dili kursu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde yeniden kapılarını açacak

Buca Belediyesi, kent genelinde engellerin kaldırılması için her alanda proje geliştirmeye devam ediyor. Engelsiz iletişim için açtığı işaret dili kursuna gösterilen yoğun ilgi üzerine Evka – 1 Semt Evi’nde yeniden kursiyerlerle buluşacak.

Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kişisel gelişim, sanat ve spor kursları hızla yeni kursiyerlerini yetiştirmeye devam ederken Evka-1 Semt Evi’nde faaliyet gösteren işaret dili kursu, 2021 ilk mezunlarını verdikten sonra vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine tekrar açılacak. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşecek iki buçuk aylık kurs süreci sonunda, kursiyerler temel işaret dili eğitimlerini alarak, işitme engellilerle iletişimin ilk adımını atacak.