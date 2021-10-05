Buca bütçesini yüzde 56 artırdı

Buca Belediyesi hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıla göre bütçesini yüzde 56 artıran belediye, 2022 mali yılı bütçesini 703 milyon 500 bin lira olarak belirledi. Meclis onayından geçen bütçede en büyük pay ise mali hizmetlerden sonra temizlik işlerine ayrıldı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın “belediyeyi İzmir’in mali disiplin yönünden en iyi belediyelerinden biri haline getirme” hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Son 2,5 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakalayan Buca Belediyesi, bütçesini enflasyon oranında değil yüzde 56 artırarak dev bir büyüme çıtası yakaladı. Buca Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda belediyenin 2022 yılı tahmini bütçesi 703 milyon 500 bin lira olarak kabul edildi. 2022 yılında hayata geçirilecek çalışmalarda, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 110 milyon 110 bin 656 lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 85 milyon 258 bin 585 lira, Tesisler Müdürlüğü’ne 77 milyon 744 bin 650 lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 58 milyon 640 bin 167 lira, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ise 48 milyon 443 bin 29 lira bütçe belirlendi.

YÜZDE 100’ÜNÜ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Tahmini bütçenin Buca’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Belediyelerin bütçeleri, diğer devlet kurumları gibi yüzde 5-10 oranında artıyor. Biz çok ciddi bir çalışma yaptık. Geçen yıl yapmış olduğumuz bütçeyi, eğer ek bütçe yapmamış olsaydık, yüzde 100 gerçekleştirmiş olacaktık. Bu bütçedeki yüzde 70’lik başarı hem Sayıştay’ın hem diğer kurumların başarı olarak gördüğü bir durumdur. Biz 2022 yılı bütçesinin yüzde 100’ünü yapmaya çalışacağız ama yüzde 90’a yakın başarı elde edeceğimize inanıyorum. Amacımız yükselen gider kalemlerimizi karşılayabilmek” diye konuştu.



