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Buca Cezaevi alanı mahkemeye taşındı!

Buca Cezaevi alanı mahkemeye taşındı!
29 Kasım 2022 Salı 10:22

Buca Cezaevi alanının yıkılması sonrası alanın akıbeti ile ilgili tartışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı plan doğrultusunda alan yapılaşmaya açılırken, CHP ise alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi için konuyu mahkemeye taşıdı

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yıkılan Buca Cezaevi alanını yapılaşmaya açan imar planlarına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde Güney kapısı önünde bir araya gelen CHP’liler, planlara yönelik itirazlarını açıkladı.

“Burası yeşil alan olacak”


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, Buca Cezaevi alanının kamu yararına aykırı şekilde kullanılmasına karşı olduklarını söyleyerek “Bundan önce ‘O metro Buca’ya gelecek. Biz haklıyız. Hukuken hiçbir eksiğimiz yok’ dedik ve öyle oldu. ‘Asbest yüklü gemiyi İzmir’e sokmayacağız’ dedik ve bunu başardık. Çünkü haklıydık ve doğru bir şeyi savunuyorduk. O gemiyi geri gönderdik. Bütün İzmir halkı olarak, bütün İzmir bileşenleri olarak bunu başardık. Ve şimdi diyoruz ki ‘Buca Cezaevi alanı halkındır ve yeşil alan olacaktır.’ Oraya o inşaatı yapamayacaklar. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz hukuken doğru yerdeyiz” dedi.

İzmirlilere mücadele çağrısı


Yurttaşlara mücadele çağrısında da bulunan Murat Aydın, şunları söyledi: “İzmir halkına şunu söylemek istiyoruz: ‘Bizim yanımızda olun. Birlikte hareket edelim.’ İzmir halkı ve CHP ranta izin vermeyecek. Çünkü hakkı, hukuku ve adaleti biz savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #buca cezaevi #haber
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