Buca Cezaevi arazisi için zeytinli, çadırlı tepki: "Kimse İzmirlilerin elinden bu araziyi alamaz"

Buca Cezaevi alanının yeşil alan olması için bugün alanda ortak açıklama yapıldı. Buca Cezaevi arazisi için yapılan eylemde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz konusu alana sahip çıkacaklarını belirterek "Kimse Bucalıların, İzmirlilerin elinden bu araziyi alamaz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Eski Buca Cezaevi arazisini imara açmayı öngören bakanlık planına karşı açılan dava ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, KESK, DİSK, TMMOB, İzmir Barosu, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu ve Türk Tabipler Birliği cezaevi alanında ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çevre ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, CHP'li belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açıklamada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer söz konusu arazinin ranta açılamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İzin vermeyeceğiz

Başkan Soyer, Buca Belediye Başkanına teşekkür etmek gerektiğini, cezaevinin kaldırılmasında çok büyük emeğinin olduğunu belirterek, "Başta ona ve cezaevinin kaldırılmasına destek olan herkese teşekkür ediyorum. Burası cezaeviydi, bir özel mülkiyet değil, kamu arazisiydi. Cezaevi buradan gittikten sonra kamuya ait olarak kalmak zorunda. Kamu buradan ticaret mi istiyor, konut mu istiyor, sanayi mi istiyor, ne istiyor? Kamu, vicdanı burada yeşil alan istiyor, zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Dolayısıyla biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse kamunun elinden burayı alıp ranta açamaz! Açtırtmayacağız. Sao Paulo'da olduğu gibi zehir gemisini nasıl İzmir'e reva gördülerse şimdi bu alanı ticarete, sanayiye, ranta reva görenlere asla izin vermeyeceğiz. Burası İzmir'in sarı öküzüyse, ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimse Bucalıların, İzmirlilerin elinden bu araziyi alamaz. Vermeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Bir şey değişecek her şey değişecek"

Başkan Soyer, Türkiye'nin her yerinde vatandaşın ranta karşı mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek, "İzmir bu dayanışmayı gösteriyorsa onlar da gösterebilir. Türkiye'ye İzmir'den şunu söylemek isterim: Biz el ele verdikçe, dayanışmamızı diri tuttukça hiçbir güç elimizden bu memleketin geleceğini alamayacak. Bu memleketin geleceği emekten yana, demokrasiden yana güçlerin yanında olmaya devam edecek. Yüz yıl önce atalarımız nasıl cumhuriyeti kurdularsa, ikinci yüzyılında da cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olanlar bizleriz. Bir şey değişecek, her şey değişecek!" ifadelerini kullandı.

Kazanana kadar devam edecek

Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu adına açıklamayı yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir de tüm İzmirlilere açık çağrıda bulunarak, "Halkın ortak yararına açıkça aykırı olan işlemin iptal edilmesi ve sonrasında bu alanın;olası bir afet anında kentlilerin güvenli bir şekilde sığınacağı bir toplanma alanına, beton binaların gölgesinde değil ağaçların gölgesinde nefes alacak rekreasyon alanına,insan hakları açısından kabul edilemez olaylara sahne olmuş Buca Cezaevi alanının geçmişiyle ilişki kurularak halkın ortak ihtiyacını karşılayacak yeni bir Kültürpark Alanına dönüşmesi için İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2022/2696 Esasına kayden açtığımız davaya en kısa sürede müdahil olmaya davet ediyoruz. Kentin ve kentlinin ortak yararına açıkça aykırı olan bu planların altına imza atan ya da bu karara sessiz kalan tüm karar vericilerin asli görevlerinin kendilerine bu yetkiyi veren kamunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyor gereğini en kısa sürede yerine getirmeleri için buradan çağrıda bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu olarak Buca Nefes Alsın diyerek başlattığımız mücadele, kamusal alanımızı kazanana kadar devam edecektir" dedi.

Zeytin dikildi, afet çadırı kuruldu

DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı afet toplanma alanı ihtiyacını vurgulamak için alana sembolik olarak birkaç adet afet çadırı yerleştirildiğini belirtirken basın açıklaması sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri alana zeytin ağacı dikerek arazinin yeşil alan olması konusunda mücadele etmeye kararlı olduklarının mesajını verdi.