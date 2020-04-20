Buca Cezaevi'nde pozitif vaka çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu H.A.'ya yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Buca Cezaevi'nde pozitif vaka çıktı
20 Nisan 2020 Pazartesi 10:27

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A.'nın, 13 Nisan tarihinde kırgınlık ve ishal şikayetleriyle hastaneye sev edildiği, burada yapılan testlerin ardından H.A.'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.A.'nın tedavi altında alındığının ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralarının uygulandığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: H.A.'nın da kaldığı, adli suçların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü, hastanelerde izole edilmiş, tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.


Kaynak: DHA
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