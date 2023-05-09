Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
0
İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
0
Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim
Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim
0
Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
0

Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Buca Cezaevi arazisinin, yeşil alan ve birçok farklı işleve sahip parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılması için “Özgürlük Parkı” projesi hazırladı. Buca’nın kalbindeki arazinin ilçenin nefes alabileceği son arazi parçası olduğunu belirten Başkan Soyer, “Geçmişin acı hatıralarını ve esaretin izlerini taşıyan cezaevi arazisini Özgürlük Parkı’na dönüştüreceğiz. Buca Cezaevini hep birlikte özgürleştireceğiz” dedi

Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
09 Mayıs 2023 Salı 15:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, eski Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması yönündeki çağrısının ardından, Büyükşehir Belediyesi “Buca Özgürlük Parkı” projesi hazırladı. Proje ile şehrin merkezinde yer alan ve yıllardır boş bir şekilde bekleyen 69 bin metrekarelik alanın, birçok farklı işleve sahip bir parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

Çok amaçlı olarak kullanılabilecek
Projenin hayata geçmesiyle birlikte Buca ve İzmir’in açık yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılanacak. Özgürlük Parkı’nın kent ve doğa ilişkisini yeniden kurgulayan aynı zamanda kuvvetlendiren 35 Yaşayan Park Projesi’nden biri olması da hedefleniyor. Tasarlanan projede parkın, çocuk oyun alanı, spor alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, çay bahçesi, semt pazarı, birçok çayır ve meydandan oluşan tamamen kamusal bir alan hâline getirilmesi planlanıyor. Atıl alanın değerlendirilip parka dönüştürülmesi hâlinde parkta yıl boyunca panayır ve festival, açık hava atölyeleri, mini fuar alanı, açık hava konser ve tiyatroları, kent sofrası gibi birçok etkinlik düzenlenebilecek. Ayrıca parkın olası bir afette acil toplanma alanı olarak da kullanılması amaçlanıyor.

Buca Cezaevi özgürleşsin
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı imar planıyla yapılaşmaya açılması planlanan arazinin Buca’nın nefes alabileceği son arazi parçası olduğunu belirterek, “Buca Cezaevi arazisinin ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Burası Buca halkının malıdır. Kimseye peşkeş çekilemez. Geçmişin acı hatıralarını ve esaretin izlerini cezaevi arazisini Özgürlük Parkı’na dönüştüreceğiz. Burada çocuklar koşturup oynayacak, gençler spor yapacak, her yaştan Bucalı bir araya gelecek. Buca Cezaevini hep birlikte özgürleştireceğiz” diye konuştu.

Bakanlık yapılaşmadan yana
Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından depreme dayanıksız olduğu için önce tahliye edilmiş, ardından da yıkılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan Buca Cezaevi alanının ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi için imar planı hazırlamıştı.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #buca cezaevi
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Putin’in Zafer Günü Mesajı: Rusya için ne batıda ne de doğuda düşman yok
Sonraki Haber
Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
0
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
0
İzmir'de TCG Anadolu'yu kaç kişinin ziyaret ettiği Bakan Kasapoğlu açıkladı
İzmir'de TCG Anadolu'yu kaç kişinin ziyaret ettiği Bakan Kasapoğlu açıkladı
0
İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
0
İzmir'de bir kadın cinayeti daha
İzmir'de bir kadın cinayeti daha
0
İzmir'de çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi öldü
İzmir'de çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.