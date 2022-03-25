Buca Cezaevi yıkımına ara verildi! O rapor bekleniyor!

İzmir'de Buca Cezaevi'nin yıkımına başlanmıştı. Yapılan açıklamada yıkıma ara verildiği ve asbest raporunun çıkmasının beklendiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde İzmir Barosu da başlayan yıkıma tepki göstermiş ve asbest sorununa dikkat çekmişti



İzmir'de 62 yıl açık kaldıktan sonra geçen sene kapatılan ve bazı bölmelerinde yıkım yapılan Buca Cezaevi'ndeki çalışmaların, asbest raporunun çıkması ve izinlerin alınmasıyla devam edeceği bildirildi.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıkımı yapacak firmaya yer teslimi yapılan ve ilk etapta hırsızlığı engellemek amacıyla bazı bölmelerde yıkım yapan firma, asbest raporunun çıkması için yıkım işlemine ara verdi.

Firmanın yıkım ruhsatının alınmasının ardından işleme devam edeceği belirtildi.

Yıkım firması yetkilisi Fatih Dündar, raporla ilgili tetkiklerin sürdüğünü söyledi.

Prosedüre uygun şekilde yıkım işlemini yapacaklarını aktaran Dündar, "Asbest raporunun çıkmasıyla birlikte gerekli izinleri alıp, yıkım işlemine başlayacağız. Geçici olarak birkaç bölmeyi yıkmıştık. Asıl yıkımı rapor çıktıktan sonra yapacağız." dedi.

İZMİR BAROSU DAVA AÇTI

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde İzmir Barosu da bir açıklama yapmış ve şehir merkezinde hiçbir önlem alınmadan başlayan yıkıma tepki göstermişti. Asbest konusunda uyarıda bulunan Barodan yapılan açıklamada “Yakın zaman önce İzmir bir deprem felaketi yaşadı. Çok sayıda bina ağır hasarlı. Çok sayıda bina yıkıldı. Bütün bu binaların kaldırılması konusunda da asbest konusunda da yeterli önlemler alınmadığı biz biliyoruz. Bu nedenle, hem buna dikkat çekmek hem de cezaevi yıkımına ilişkin alınan ihale kararı ve yıkım kararının iptali için dava açıyoruz.” denilmişti.