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Buca'da 19 Mayıs'a coşkulu kutlama

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir konser düzenleyerek gençleri, rap müziğin popüler ismi Norm Ender ile buluşturdu. Coşku dolu anların yaşandığı konserde binlerce genç şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti

Buca'da 19 Mayıs'a coşkulu kutlama
19 Mayıs 2022 Perşembe 11:20

İzmirli rap sanatçısı ve söz yazarı Norm Ender, Bucalı gençlerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde bir araya geldi. Yenigün Mahallesi'nde Buca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde alanı dolduran binlerce genç,ışık gösterileri eşliğinde DJ performansı ile Milli Mücadele'yi marşlarla selamladı.

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte gençlere seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 19 Mayıs'ın işgale ve emparyalizme karşı destan yazılan bir gün olduğuna işaret ederek, "Bu destanı yeniden yaşadığımız, yaşattığımız günde Atatürk'ün bu bayramı hediye ettiği gençlerle bu güzel konserde buluşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Tarihimizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919, bağımsızlığı karakteri yapmış bir milletin küllerinden yeniden doğmasının öyküsüdür" diye konuştu.

103 YILDIR BANDIRMA VAPURU'NDAYIZ

Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
" 19 Mayıs 1919 tarihi, herhangi bir takvim günü değil; şanlı Türk milletinin yaktığı milli egemenlik meşalesinin ilk kıvılcımıdır.
O yüzden biz 103 yıldır dünyaya bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneğini başlatan o vapurdayız. Hepimiz Bandırma Vapuru'ndayız.
Atamızın mirasına sahip çıkmak, daha müreffeh, daha demokratik ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencimizin gelecek kaygısı yaşamadığı günler için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler; #izmir #buca #19 mayıs #norm ender
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