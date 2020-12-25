Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 katlı kağıt fabrikasına da müdahale ediliyor

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı. Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.