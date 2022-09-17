Buca'da 35 metrelik kebap yaptılar!

İzmir'in Buca ilçesinde 3 gün boyunca yeme, içme ve eğlenceyi bir araya getirecek olan 'Buca Anadolu Lezzetleri Festivali başladı. Adanalı meşhur Kaburgacı Yaşar Aydın da festivalin açılışında 35 metrelik boru kebabı yaptı

Buca Belediyesi, kentin en büyük yeme-içme ve eğlence festivaline ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek festival, Uğur Mumcu Caddesi eski Kaymakamlık binası karşısında düzenleniyor. Buca Anadolu Lezzetleri Festivali lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdi. İzmirliler, festivale yoğun ilgi gösterdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da festival alanını gezdi. Şeflerle workshopların yapılacağı festivalde ilk gün Resul Dindar sahne aldı.

'20 KİŞİLİK BİR EKİPLE YAPIMI 3 SAAT SÜRDÜ'

Anadolu'nun dört bir yanından 400 farklı lezzetin tanıtılacağı festivalin açılışında Adanalı meşhur Kaburgacı Yaşar Aydın'ın patentini aldığı metrelik kebap yapıldı. 12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermesiyle de tanınan Aydın, İzmir'de 60 kilo et ve çeşitli sebzeler ve baharatlarla kaburga etinden 35 metrelik kebap yaptı. Aydın, "Daha önce uzaya kebap gönderdik. Çeşitli etkinliklerde 25, 35, 45 ve 60 metrelik kebaplar yaptım. Bugün de İzmir'deyim. İzmirliler için geldim. 'Anadolu Lezzetleri Festivali var' dediler. Onur konuğu olarak davet ettiler. Katıldım. Yazar değilim, şarkıcı değilim, sanatçı değilim. Ne yapmam lazım, kebap yapmam lazım. Ben de size ödül olarak 35 metrelik boru kebap yaptım. 20 kişilik bir ekiple yapımı 3 saat sürdü. 35 metrelik kebabı yapıp Adana'ya gelemeyen insanlarımıza burada ikram edeceğiz" dedi. İşinin püf noktasının sevgi olduğunu vurgulayan Yaşar Aydın, ayrıca geçtiğimiz günlerde İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü de hatırlatıp, "Allah nice yüzyıllar göstersin. Ülkemiz kötü günler yaşamasın. Ülkemizi ileri götürsün" dedi.

Festivale gelen vatandaşlardan Tuğbanur Kayim ise (24), "35 metrelik kebap nasıl olur merak ederek geldim. Lezzetini de merak ediyorum. Sosyal medya hesabından da paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Festivale gelen vatandaşlardan Tamet Tınışgün (63) de " 35 metrelik kebabı merakla bekliyorum. Kebabı çok severim sürekli Adana'ya giderim. Çok çok güzel bir etkinlik" dedi.

İzmirliler meşhur kebap ustası Yaşar Aydın'a yoğun ilgi gösterdi. Hazırlanan 35 metrelik kebap ise kısa sürede tüketildi.

