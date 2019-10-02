Buca'da, 9 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Buca'da depoya jandarma tarafından yapılan operasyonda, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yakalanmamak için deponun dışına kamera sistemi kurdukları ve çevreyi gözledikleri ortaya çıktı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Kaynaklar'daki Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 9 bin şişe sahte rakı, votka, viski ve şarap, 10 bin şişe kapağı, 1500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol ve 15 bin litre kapasiteli 3 tank ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L. ve U.Z. gözaltına alındı. Bu kişilerin, yakalanmamak için, deponun dışına kamera sistemi kurdukları ve bu sayede çevreyi gözledikleri ortaya çıktı.İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.







