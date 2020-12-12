Buca'da AFAD tarafından aranan kayıp kişi evinde bulundu

Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.

Buca'da AFAD tarafından aranan kayıp kişi evinde bulundu
12 Aralık 2020 Cumartesi 10:17

Şahin Tepesi'ne iki arkadaşıyla oturmaya giden Yunus Emre Yaşar (22) bir süre sonra kendisine ait otomobilden dışarı çıktı. Arkadaşları Yaşar'ın otomobile geri dönmemesinin ardından polise ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yoğun yağış altında yaptıkları arama çalışmaları sonucu bölgede Yaşar'a ulaşamadı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler doğrultusunda Yaşar'ın ev adresini belirleyen polis ekipleri, gencin evinde olduğunu tespit etti.

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