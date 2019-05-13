Buca'da anneler için özel iftar

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Anneler Günü'nde Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nden hizmet alan kadınlar 400 Bucalı anneyle buluştu. Günün anısına tüm annelere Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la birlikte yer aldığı özel tasarım broş hediye eden Kılıç, "Annelerimizin gücüyle her şey çok güzel olacak" diye seslendi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Anneler Günü'nde ilk olarak tüm anneleri temsilen Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi danışanlarından Türkan Karabacak'ın evine misafir oldu, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ve oğlu Yavuz Kaan'ın da katıldığı ziyarette Türkan Karabacak'a melek figürlü kolye, broş ve çiçek hediye etti.

Kendi evinizde anne eliyle

Buca'daki Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nden hizmet alan 400 kadın, Buca Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırasına "Kendi evinizde Anne eliyle" başlığıyla hazırlanan iftar yemeğinde bir araya gelen kadınlara Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da eşlik etti.

Belediyemiz ikinci eviniz

Annelerle birlikte pasta da kesen Kılıç, "Anne demek emek demek, koşulsuz bir saf sevgi ve aynı zamanda mücadele demek. Kadınlar, pek çok alanda daha fazla söz sahibi olması gerekirken, bir eşitsizlikle kuşatılmış durumda. Hele bir de anneyseniz, bu durumları daha da ete kemiğe bürünmüş bir biçimde yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bu gücünüzü ve kararlılığınızı saygıyla selamlıyorum. Kadınların annelik rolüyle neler başardıklarını bizler Cumhuriyet annesi Zübeyde Hanım'dan biliyoruz" dedi.

Belediye olarak, annelere imkân sağlamayı ve kadınların önündeki engelleri görev bildiklerini vurgulayan Kılıç, "Belediyemiz annelerimizin ikinci evidir. Biz hiçbir kadının şiddete baskıya maruz kalmasına sıkıntı çekmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.