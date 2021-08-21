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Buca'da Başkan Kılıç kolları sıvadı, çöpler tek tek toplandı

Ülkemizin dört bir yanını saran orman yangınlarının acı bilançosu yüreklerimizi yakarken, İzmir’in akciğerleri konumundaki Buca’da orman seferberliği başladı

Buca'da Başkan Kılıç kolları sıvadı, çöpler tek tek toplandı
21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:07

Sıcak ve rüzgârlı havanın hâkim olduğu bugünlerde yangın riskine karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlarla beraber ormanlık alanda çöp temizliği yaptı.
Buca Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, ve Zabıta Müdürlükleri öncülüğünde, Bucalılar Sosyal Dayanışma üyeleri ve çevre gönüllüleriyle beraber “Ormanlarımızı Temizliyoruz” etkinliği düzenlendi. Kentin oksijen kaynağı olan Kaynaklar bölgesindeki Yıldızlar Mahallesi girişinde başlayan etkinlikte, ormanlık alana bırakılan çöp ve atıklar “bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Mobilyadan şişeye birçok atık ve çöpün duyarsızca çevreye bırakıldığını gören Başkan Erhan Kılıç, kolları sıvadı, tüm atık ve çöpleri tek tek çöp ve atık ayrıştırma kamyonlarına taşıdı. Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağıran Buca Belediye Başkanı Kılıç, “Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Geleceğimizin kül olmaması için daha dikkatli olmalıyız. Tüm hemşehrilerimden bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyorum” dedi. Kılıç, orman yangınları ve çevre temizliği konusundaki farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


 

Etiketler; #buca #buca çöp #Erhan Kılıç #buca orman çöp #buca belediyesi
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