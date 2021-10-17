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Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu!

İzmir Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu. Ölü bulunan kişinin tabanca ile karın bölgesinden vurulmuş olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu!
17 Ekim 2021 Pazar 08:39

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #buca cinayeti #buca ölüm #izmir ölüm
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