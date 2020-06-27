Buca'da çalınan kargo aracı terk edilmiş halde bulundu

Buca'da dağıtım sırasında çalınan kargo aracı terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir kargo firması adına çalışan ve üzerinde herhangi bir reklam bulunmayan 54 KD 326 plakalı araçla dağıtım gerçekleştiren B.D, 24 Haziran Çarşamba günü Yıldız Mahallesi'nde bir adrese kargosunu teslim etmek için araçtan indi. Aracın anahtarının üzerinde olmasından faydalanan kişi veya kişiler aracı alarak uzaklaştı. Aracı yerinde bulamayan B.D. polis ekiplerine haber verdi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, Buca ilçesi 3/4 Sokak'ta şüpheli bir aracın park halde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine sokağa giden Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aracın Yıldız Mahallesi'nde çalınan araç olduğunu tespit etti. Aracın içinde dağıtılmayan kargo malzemeleri de bulundu.