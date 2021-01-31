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Buca'da çevre dostu kampanya: Atık yağlar evden alınıyor

Doğa dostu çalışmalara büyük önem veren Buca Belediyesi, başlattığı atık yağ kampanyasıyla çevre projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağlarını toplama noktalarına getiren Bucalılara bulaşık deterjanı hediye edilirken, toplanan atık yağlar ise geri dönüşüme kazandırılacak

Buca'da çevre dostu kampanya: Atık yağlar evden alınıyor
31 Ocak 2021 Pazar 09:13

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeni projelere imza atan Buca Belediyesi, doğa dostu kampanya başlattı. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.  

5 LİTRE ÜZERİ ATIK YAĞLAR ADRESTEN TESLİM ALINACAK

Bucalı hemşehriler, projenin başlamasıyla birlikte daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başladı. Ellerindeki atık yağ miktarı 5 litrenin altında olan hemşehriler, Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ne (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağlarını teslim edebilecek. Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise “999 1 234” numaralı Alo Atık Hattı’nı arayarak adreslerinden aldırabilecek.
 

Etiketler; #buca belediyesi #atık yağ
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