Buca'da çocuklar yüzmeye, velilere pilatese

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan yaz kurslarından yüzme kurslarında veliler ve çocuklara çifte spor imkânı sağlandı.

Çocuklarını havuza getiren veliler, minikler yüzme öğrenirken ücretsiz pilates yapıyor. Buca'da her çocuğun yüzme bilmesi ve deniz kültürüyle barışık olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü kanalıyla açtığı yüzme kurslarında hem çocuklara hem de annelere çifte imkan sunuyor.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında, futbol, tenis, yüzme, pilates, taekvando gibi birçok alanda Bucalı miniklere spor yapma imkanı sunarken, geleceğin milli sporcularının Buca'dan çıkmasına

öncülük ediyor. Yaz kursları kapsamında Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme kursları, yine en çok ilgi gören kurslardan biri oldu.

Veliler daha hevesli

Bu yıl yaklaşık 350 çocuğun eğitim aldığı yüzme kurslarında, çocuklarını havuza getiren velileri de spora teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatıldı. Haftanın beş günü çocuklarını yüzme kurusuna getiren veliler, çocukları havuzda yüzme öğrenirken; kurs bitene kadar bina içerisinde profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz pilates yapıyor. Uygulamadan memnun kalan veliler, "Spor yapmamaya bahane yok" diyerek çocuklardan daha hevesli kursa geliyor.